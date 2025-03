Cent trente et un (131) bureaux de poste répartis sur toutes les régions de la République seront exceptionnellement ouverts, la nuit, les 27 et 28 mars 2025, de 20h30 à 23h30, afin de permettre aux citoyens d’effectuer leurs transactions financières et postales pendant la dernière semaine du mois de Ramadan, a annoncé la Poste tunisienne, mardi.

La liste des bureaux de poste qui assureront ces séances nocturnes est disponible sur le site de la Poste www.poste.tn