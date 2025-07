La Poste Tunisienne, à l’instar des autres pays membres de l’UPMed, émet aujourd’hui le 07 juillet 2025, deux timbres-poste dédiés aux Réserves naturelles de la Méditerranée : La Réserve nationale de la Galite et la Réserve nationale de Zembra.

Cette émission intervient dans le cadre de la contribution de la Poste Tunisienne aux activités de l’Union Postale pour la Méditerranée « UPMed » et du renforcement de son rôle dans le soutien et le développement de la coopération et du partenariat avec les institutions postales méditerranéennes.

Ces deux timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir d’aujourd’hui 07 juillet 2025.