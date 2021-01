La société Les Ateliers Mécaniques du Sahel – AMS a publié ses indicateurs d’activité du 4ème Trimestre 2020.

CHIFFRE D’AFFAIRES :

Au 31 décembre 2020, la société les Ateliers Mécaniques du Sahel a réalisé un chiffre d’affaires net global de 2 631 KDT contre 18 057 KDT pour la même période de l’année 2019, soit une baisse de 85%.

Cette baisse est due principalement à :

– La propagation de la pandémie de Covid-19 commençant par la Chine en novembre 2019 et arrivant en Italie fin janvier 2020 ayant contraints plusieurs de nos fournisseurs à fermer leurs usines. Cela a impacté négativement et considérablement nos approvisionnements à partir du mois de janvier (en provenance de l’Asie) et février (en provenance de l’Europe) et a ralenti remarquablement notre production.

– L’arrêt de l’activité à la fin de la deuxième semaine du mois de mars suite à la propagation de la pandémie de Covid-19 en Tunisie et la décision du gouvernement pour un confinement général.

– L’absence de facturation pour les marchés publics.

– La régression de la demande du marché, influencée par la situation économique du pays et particulièrement le secteur de l’immobilier,

– La forte progression de l’importation des produits turcs sur le marché local,

– La distribution sur le marché des produits “AMS” contrefaits en provenance de la chine et en toute impunité et aussi sous le label « OMS ».

– Le refus catégorique des 3 banques du pool bancaire des AMS à soutenir la société dans cette période Post- Covid malgré l’obtention de la garantie de l’état pour les financements liés à cette crise sanitaire (SOTUGAR). Plusieurs tentatives ont été effectuées pour trouver des arrangements mais elles ont toutes échouées avec la disponibilité de plusieurs millions de dinars de marchandises au port pour redémarrer l’activité.

PRODUCTION :

À la clôture du quatrième trimestre 2020, la valeur de la production finie cumulée a enregistrée une baisse de 80% par rapport à celle du 2019, en affichant une valeur globale de 3 589 KDT contre 18 105 KDT pour le même période de l’année 2019.

INVESTISSEMENTS :

Les investissements cumulés (incorporels &corporels) ont atteint 152 KDT au 31 décembre 2020, contre 497 KDT pour la même période de l’année 2019, soit une diminution de 69%.

ENDETTEMENT :

La valeur de l’endettement bancaire de la société au 31 décembre 2020 s’élève à 50 533 KDT contre 57 018 KDT pour la même période de l’année 2019, enregistrant ainsi une diminution de 11%.

FAITS MARQUANTS :

Conformément à ce qui est annoncé par les derniers communiqués publiés par la société, la Direction générale est déterminée à ce que la société reprend son activité dans des conditions normales pour assurer son exercice en continuité. Dans ce cadre, elle continue à multiplier les efforts pour trouver des solutions de financement permettant le dédouanement des marchandises et assurer une réouverture de l’usine.