La Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services de l’ARP annonce, dans un communiqué publié jeudi 28 janvier 2021, le lancement des conférences régionales de consultation sur le projet de code des eaux dans les différents gouvernorats du pays.

Ces conférences régionales s’inscrivent dans le cadre de l’association des autorités régionales et des représentants de la société civile opérant dans le secteur des eaux, de l’environnement et du développement durable, à l’élaboration du projet du code des eaux, a précisé le président de la commission, Moez Belhaj Rhouma.

La première conférence régionale qui concerne les gouvernorats du Nord-Ouest, à savoir Jendouba, Béja, Kef et Siliana, sera tenue samedi, le 30 janvier 2021 à Jendouba.

Quant à la conférence du district du Centre-Ouest qui groupe les gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid, elle se tiendra le 4 février 2021 à Kairouan.

La troisième conférence du Centre-Est (Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax) sera organisée le 5 février 202, à Sfax.

S’agissant de la conférence du Sud, qui concerne les gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine, Gafsa, Tozeur et Kébili, elle se tiendra le 12 février 2021 à Kébili.

La conférence du nord-est, qui concerne les gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Zaghouan et Nabeul, aura lieu le 19 février à Nabeul.

Selon Belhaj Rhouma, la répartition de ces conférences a été décidée en collaboration avec les gouverneurs et les commissariats régionaux agricoles en fonction des spécificités des régions en matière des ressources en eaux.

La programmation de ces conférences a été réalisée, après avoir auditionné le ministère de l’agriculture, auteur du projet du code des eaux, des experts et la société civile, a-t-il dit, rappelant que le ministère a introduit 5 nouvelles propositions après les séances d’audition organisées par la commission à l’ARP.

Le président de la commission a également, mis l’accent sur l’importance de la gouvernance des ressources hydrauliques, ainsi que leur bonne exploitation et répartition, soulignant la possibilité de création d’une agence d’exploitation et de distribution des eaux dans les régions pour soutenir les efforts des associations d’intérêt collectif.

“il est important que l’Etat demeure le seul gestionnaire et régulateur des ressources en eau”, a-t-il cependant noté.

Pour sa part, Souhir Askari, membre de la Commission de l’agriculture, a souligné la nécessité d’éviter les lacunes du code actuel des eaux, notamment, le vide relatif aux stations de dessalement, soulignant l’importance de la bonne gouvernance des ressources hydrauliques et de la gestion de l’eau en tant que richesse stratégique.

De son côté, le rapporteur de la commission de l’agriculture Mohsen Arfaoui a mis en relief l’importance d’œuvrer à identifier des solutions au problème du gaspillage des eaux usées, faisant remarquer que le but des conférences régionales est de résoudre les problèmes des régions en tenant compte des spécificités de chacune d’entre elles.

Par ailleurs, la Commission a précisé dans le communiqué que les associations actives dans le domaine de l’eau, de l’environnement et du développement durable dans les gouvernorats de Jendouba, Beja, Kef et Siliana et concernées par la première conférence régionale prévue le 30 janvier 2021 à Jendouba, peuvent participer à distance, à travers l’application Microsoft teams.