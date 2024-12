Après plusieurs années de sécheresse, la Tunisie a connu une amélioration notable de sa situation hydrique durant la saison agricole 2024-2025. Des précipitations importantes, supérieures à la moyenne dans de nombreuses régions (Cap Bon, Sahel, sud-ouest et sud-est), ont été enregistrées, bénéficiant grandement aux terres agricoles, aux grandes cultures et aux vergers. Certaines régions ont même vu leurs précipitations atteindre 2,5 fois la moyenne annuelle entre fin août et décembre.

Cependant, le nord et le nord-ouest ont connu des déficits pluviométriques, surtout en septembre, octobre et mi-novembre. Heureusement, le mois de décembre a apporté des précipitations significatives, dépassant les 25 mm, améliorant ainsi les apports aux barrages.

Grâce à ces pluies, les réserves d’eau des barrages ont augmenté de plus de 90 millions de mètres cubes en décembre, portant le taux de remplissage global à 22,4 % à la fin de l’année, contre 19,5 % auparavant. Au 26 décembre, les réserves atteignaient environ 526 millions de mètres cubes, offrant un certain répit et l’espoir d’un été moins difficile.

Malgré cette amélioration, des inquiétudes persistent, notamment concernant le barrage de Sidi Salem, le plus grand du pays, dont le taux de remplissage reste historiquement bas (15,2 %). Pour maintenir son niveau fonctionnel, des transferts d’eau depuis le barrage de Bou Hertma ont été nécessaires.

