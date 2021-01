Le ministère de la santé annonce, dans un communiqué publié jeudi 28 janvier 2021, le recrutement de 150 médecins contractuels de santé publique dans plusieurs régions du pays.

Selon le ministère de la Santé, 119 postes répartis sur 15 gouvernorats sont à pourvoir, en plus de 31 postes pour les unités mobiles d’urgence médicale dans 7 gouvernorats, lit-on dans ce communiqué.

Le dernier délai de dépôt des candidatures a été fixé pour le lundi 8 février 2021 selon le ministère, signalant que chaque candidat doit choisir 3 postes de travail par ordre de priorité.

Il convient de rappeler que, dans son discours prononcé lors de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée au vote de confiance au remaniement ministériel, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a souligné que le gouvernement a mobilisé tous les moyens pour lutter contre la pandémie du coronavirus malgré les difficultés structurelles du secteur résultant notamment de l’absence, pendant de longues années, d’une vision stratégique.

Il a également annoncé le recrutement de 300 médecins et de plus de 800 cadres médicaux et paramédicaux.