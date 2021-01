Le ministère du Transport et de la Logistique a dévoilé une série de conventions signées avec l’Union régionale du travail à Médenine, parmi lesquelles figurent le parachèvement, au cours du premier semestre 2021, des études du projet de la zone logistique de Zarzis et l’allocation de 250 mille dinars pour le parachèvement de l’étude sur les impacts environnementaux.

Une délégation du ministère du Transport et de la Logistique, conduite par le ministre en personne (Moez Chakchouk) et une délégation de l’Union régionale du travail à Médenine présidée par le secrétaire général, Ali Adouani, ont tenu, mercredi 27 janvier, une session de négociation, pour parachever les recommandations auxquelles a abouti la séance du 27 novembre 2020, consacrée au développement dans le gouvernorat de Médenine.

Selon un communiqué publié par le ministère du Transport sur sa page officielle Facebook, les deux parties ont choisi la ville de Médenine en tant que point de départ des travaux de réalisation d’une ligne ferroviaire liant Médenine à Gabès, outre l’actualisation études concernant ce projet avant la fin du mois de mars 2021.

La convention concernant le port de Zarzis stipule la mise en place d’une stratégie visant à mieux faire connaître ce port à l’échelle nationale et internationale et à encourager l’ouverture de nouvelles lignes maritimes régulières, ainsi que l’institution de réductions des tarifs portuaires et l’amélioration des équipements de la Société Tunisienne d’Acconage et de Manutention.

Les deux parties ont, également, annoncé la programmation de 9 voyages pour assurer le retour des Tunisiens à l’étranger au cours de l’été 2021. La partie syndicale a dans ce cadre recommandé la révision des tarifs, outre l’appel lancé à l’Office des céréales et l’Office du commerce pour exploiter au mieux les potentialités existantes dans le port de Zarzis qui devrait assurer l’acheminement des importations des marchandises destinées à la région.

Pour ce qui concerne les bacs de l’Ile de Djerba, la convention vise à valoriser les résultats de l’étude réalisée par le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure de base, visant à assurer les financements nécessaires.

Dans le cadre de l’appui à la société régionale du transport, les participants ont décidé de mobiliser, au cours de la semaine prochaine, les montants nécessaires pour le paiement des fournisseurs, conformément aux dispositions de la loi des finances complémentaire de l’année 2020.

Les deux parties se sont mis d’accord sur la dynamisation de la ligne de transport terrestre, liant Ben Guerdane à Sfax à partir de la première semaine du mois de février 2021, avec le redémarrage de la ligne Bni Kdech – Médenine – Tunis, relevant de la société Nationale du transport interurbain.