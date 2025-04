Le ministre des Transports Rachid Amri a recommandé d’accélérer le rythme des procédures relatives à la réalisation des projets qui peuvent être mis en œuvre, en identifiant les financements nécessaires à la concrétisation des projets prioritaires.

Tenant, lundi, une réunion avec une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI), le ministre a évoqué, des sujets relatifs à la réhabilitation du réseau de transport ferroviaire et au renforcement de la connectivité et de la complémentarité entre les différents modes de transport, afin d’améliorer qualité des services fournis aux citoyens, selon un communiqué publié par le ministère du Transport.

La réunion a permis de discuter des perspectives de coopération en commun et de passer en revue un nombre de projets qui peuvent être financés par la banque, tels que le transport urbain et ferroviaire et les projets liés à l’interconnexion de différents modes de transport.

Le ministre des transports a salué le niveau de coopération avec la BEI, à travers sa contribution au financement d’un certain nombre de projets prioritaires dans le domaine du transport, notamment, le transport public collectif, tels que la première tranche du réseau ferroviaire rapide (RFR) et l’acquisition des wagons de métro léger pour la ligne ferroviaire Tunis-la Goulette -Marsa.

Pour sa part, Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, a exprimé la disposition de son institution à poursuivre la coopération fructueuse existante et à accompagner le ministère du transport dans la réalisation de projets prioritaires dans le secteur du transport.