La Fondation Kamel Lazaar (KLF) annonce la tenue d’une nouvelle session du programme “Octopus”, en partenariat avec le Musée palestinien Birzeit – Die Angewandte, Université des arts appliqués de Vienne – Konstfack – Collège universitaire des arts et métiers, Stockholm – Index, la Fondation suédoise d’art contemporain – l’Université de Pretoria – The Centre for The Less Good Idea, Johannesburg – l’Association SAHA, Istanbul – la Fondation Saastamoinen et Publics, Helsinki.

Octopus est un programme éducatif basé sur la recherche guidée, visant à encourager la recherche artistique et les collaborations basées sur la production entre les académies et les institutions artistiques, les étudiants et les professionnels, les divers modes de présentation et les processus de recherche et de documentation dans différentes régions géographiques.

Fonctionnant comme un mécanisme de soutien pour les artistes émergents, le programme Octopus a pour objectif principal l’accumulation d’une production collective et créative basée sur l’expérience et prenant en considération les urgences et les diversités géopolitiques, sociales, écologiques et éducatives.

Le programme a débuté en 2019/2020 par une phase pilote qui a permis de relier Vienne et Tunis par l’intermédiaire de l’Université des Arts Appliqués de Vienne et de la Fondation Kamel Lazaar.

L’appel à participation sera lancé le mardi 19 janvier 2021 sur la page Facebook et sur le site web de KLF.