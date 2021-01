Les entreprises opérant dans les secteurs vitaux continuent à exercer leurs activités exceptionnellement au cours des jours de confinement total s’étalant du 14 au 17 janvier 2021, a annoncé mercredi après midi dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

La même source appelle ces entreprises à respecter les protocoles sanitaires spécifiques à chaque activité et à limiter le nombre nécessaire des employés pour assurer leur activité.

Ces mesures concernent la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR), la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), la Société Nationale de Distribution des Pétroles (SNDP), le Groupe Chimique Tunisien (GCT), la Compagnie de Phosphate Gafsa (CPG), le Laboratoire Central des Analyses et des Expériences (LCAE), le Centre Technique des Industries Agroalimentaires (CTIA), le Centre Technique de la Chimie (CTC), la Société Italo-tunisienne d’Exploitation Pétrolière (SITEP) et la société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines (SOTRAPIL).

Le ministère de l’Industrie a appelé le reste des entreprises à coordonner avec les autorités régionales pour permettre aux ouvriers de se déplacer quand le besoin se fait sentir depuis et vers les lieux de leur travail.

Il convient de rappeler que la commission nationale de lutte contre le coronavirus a décrété un confinement total du jeudi 14 janvier jusqu’à dimanche 17 janvier 2021 sauf pour les opérations de l’approvisionnement et les secteurs vitaux, avec l’imposition d’un couvre-feu à partir de 16 heures jusqu’à 6h du matin.

Plus encore, cette commission a décidé le gel jusqu’à nouvel ordre, des cours à tous les niveaux éducatifs, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans les secteurs public et privé du 13 au 24 janvier 202, outre la suspension de toutes les manifestations culturelles (du 14 au 24 janvier 2021), et l’interdiction de la consommation sur place pour les cafés et les restaurants du 18 au 24 janvier 2021, tout en se limitant aux boissons et aux repas emportés.

La commission nationale de lutte contre le Coronavirus a décrété un système de travail en alternance jour par jour avec l’adoption d’un système de travail d’équipe tout en encourageant les chefs des directions publiques et des établissements privés à instituer le travail à distance au maximum possible.

Le ministère de la santé a enregistré jusqu’à 12 janvier dernier 72 cas de décès à cause du coronavirus, le bilan quotidien le plus lourd enregistré par la Tunisie depuis mars 2020, portant le nombre de décès à 5415.

D’après les mêmes données statistiques, la Tunisie a enregistré en un seul jour 3632 nouvelles contaminations, sur 12453 analyses de laboratoires effectuées, alors que le nombre de personnes en guérison, a atteint 122775, sur un total de 168568 porteurs du virus.

Ces mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus et la mise en œuvre des décisions annoncées, mardi 12 janvier, par la commission nationale de lutte contre le coronavirus relatives au confinement sanitaire général du 14 au 17 janvier 2021 et au couvre- feu de 16h à 6h du matin, outre le travail en alternance au sein des administrations du 18 au 24 janvier courant.