Nouveau programme Exporti : soutien aux exportations tunisiennes vers l’UE

Quelque 150 entreprises industrielles tunisiennes souhaitant exporter vers l’Union Européenne(UE) vont être accompagnées par le nouveau programme Exporti « Exportez Tounsi ».

Soutenu par l’UE et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère de l’Industrie des Mines et de l’Energie (MIME), ce programme prévoit d’assister les entreprises opérant dans les secteurs des vêtements professionnels techniques, des dattes et dérivés, de l’huile d’olive, des dispositifs médicaux et des ingrédients naturels, selon un communiqué publié, jeudi, par la GIZ.

Il aidera les entreprises industrielles à maitriser les prérequis nécessaires pour réussir une opération d’exportation vers les marchés de l’UE, tout en prenant en considération la spécificité de chaque secteur.

Exporti, qui s’inscrit dans le cadre du projet « Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE) », offrira aux entreprises sélectionnées un accompagnement groupé par secteur avec des formations et des opportunités de réseautage pour les aider à accéder aux marchés européens.

Des actions ciblées, telles que des missions de prospection et des rencontres bilatérales (BtoB), seront également organisées pour faciliter la mise en relation des entreprises avec des acheteurs potentiels européens.

Les entreprises industrielles tunisiennes intéressées par le programme « Exporti » sont invitées à postuler en ligne via les liens suivants :

– Vêtements professionnels techniques : httpss://buff.ly/4bmKBlQ

-Dattes : httpss://buff.ly/3wPg0yk

– Huile d’olive : httpss://buff.ly/4e3lsyb

– Dispositifs médicaux : httpss://ee.kobotoolbox.org/x/8mFfdiPS

– Ingrédients naturels : httpss://buff.ly/4cnMWNK