«La décarbonation des entreprises tunisiennes demeure aujourd’hui un impératif pour maintenir leur compétitivité sur le marché international», a affirmé le DG de la Direction Générale de l’Infrastructure Industrielle et Technologique(DGIIT) au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Adnane Zidane.

Intervenant lors d’un atelier organise, mardi à Tunis, sous le thème la décarbonation des entreprises industrielles : vers une industrie plus durable », le responsable a estimé que la décarbonation industrielle constitue actuellement un réel obstacle entravant les échanges commerciaux , notamment, avec le marché européen, rappelant que la Tunisie est dotée d’une stratégie industrielle et d’innovation-Horizon 2035 reposant sur une économie modernisée, compétitive, efficace dans l’utilisation des ressources et dont les émissions nettes en gaz à effet de serre seront réduites d’ici l’horizon de 2030.

C’est dans cet esprit, précise encore le responsable, que le département de l’industrie a mis en œuvre, en 2022, en partenariat avec la GIZ, le projet « Croissance Qualitative pour l’Emploi »(CQE) ayant comme principal objectif la modernisation de l’industrie tunisienne en termes de durabilité économique et écologique dans les secteurs prioritaires.

Et de poursuivre que ce projet vise à renforcer les compétences des structures d’appui (la formation et la qualification des experts nationaux en comptabilité carbone et des experts en IS O50001). Il s’agit, également, d’assurer l’accompagnement d’un lot d’entreprises pour calculer leur bilan carbone et élaborer un plan d’action d’atténuation des émissions, a-t-il encore fait savoir.

S’agissant des entreprises industrielle exportatrices, Zidane souligne qu’elles sont appelées à mettre en place une stratégie de décarbonation visant à accélérer leur processus de transition énergétique et à adopter des technologies propres et renouvelables.

Pour sa part, Asma Hamouda, Cheffe du projet CQE qui cible quatre champs d’action, a précisé qu’il (projet) est financé par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme d’appui à la Compétitivité et aux Exportations (PACE).

Le premier champ d’action vise à améliorer le cadre juridique et institutionnel afin d’accroître la durabilité écologique, la capacité d’innovation et d’exportation de l’industrie, alors que le deuxième champ met l’accent sur le renforcement de la coopération entre les TPE-PME et les prestataires de services afin de promouvoir l’innovation et la durabilité écologique dans les secteurs prioritaires.

Le troisième champ d’action à pour principal objectif d’aider les TPE-PME et les institutions d’appui concernées à intégrer les chaînes d’approvisionnement et à promouvoir les capacités d’exportation des TPE-PME, et le quatrième champ d’action œuvre à renforcer les capacités d’adaptation des TPE-PME à l’évolution des conditions du marché, a précisé la responsable.

Et d’annoncer que cet atelier est le premier d’une série qui se déroulera dans plusieurs régions :Kef(6 novembre 2024)Sousse(7 novembre 2024), Gabés(12 novembre 2024) et Gafsa(13 novembre 2024.