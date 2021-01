Le ministère de l’Economie, de la Finance et de l’appui à l’Investissement à annoncé, mercredi, la prolongation d’une manière exceptionnelle, des délais de dépôt des déclarations d’impôt au titre du mois de décembre 2020, jusqu’au 18 janvier 2021, pour les personnes physiques non soumises obligatoirement, à la déclaration d’impôt à distance “télé-déclaration”.

Cette décision a été prise suite au confinement général décidé par les autorités pour la période du 14 jusqu’au 18 janvier 2021.

Ces personnes sont ainsi, autorisées à déposer leurs déclarations mensuelles d’impôts et à payer leurs impôts sans des pénalités de retards, d’ici jusqu’au 18 janvier 2021.

Compte tenu de la situation sanitaire générale et pour prévenir et empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus, le département ministériel a également, appelé l’ensemble des contribuables adhérents au système de télé-déclaration d’impôt, à prendre l’initiative et à adhérer volontairement, à ce système, et ce après l’obtention d’une certification électronique DigiGo, auprès de l’Agence nationale de certification électronique ” TUNTRUST “.

L’obtention de la certification DigiGo se fait à travers le lien: https://impots.tuntrust.tn ou en contactant le centre d’appel sur le numéro 80 10 48 48.

L’adhésion au système de télé-déclaration passe par le lien: https://finances.gov.tn et est également, possible à travers le centre de vulgarisation fiscale joignable sur le numéro 811004.