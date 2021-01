Durant l’année 2020, l’activité boursière a plutôt bien résisté face à la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19, a souligné la Bourse de Tunis (BVMT) dans une note intitulée “Bilan de l’activité boursière 2020”.

Ainsi, les indicateurs d’activité des sociétés cotées, sur les 9 premiers mois de l’année 2020, font ressortir un revenu global en baisse modérée de 5% par rapport à la même période de l’année 2019, pour atteindre 12,2 milliards de dinars contre 12,9 milliards de dinars.

Cette tendance baissière est moins acérée, si on compare seulement le troisième trimestre 2020 par rapport au trimestre similaire de l’année écoulée, soit une baisse de 0,22%, a précisé la BVMT.

Ce qui plaide pour une reprise de l’activité de quelques secteurs de la cote après une période de confinement très ardue sur l’activité.

Au terme de l’année 2020, l’activité boursière a clôturé sur une note légèrement défavorable avec un Tunindex en baisse de 3,33% comparable à sa performance durant l’année 2019 avec une baisse de 2,06%, mais contre des progressions de 15,76% et 14,45% respectivement en 2018 et 2017.

Pour ce qui est des émissions réalisées par les sociétés cotées et autorisées par le Conseil du Marché Financier, leur montant global a atteint, jusqu’à fin novembre 2020, 911 MD pour 26 opérations.

Ce nombre est réparti entre 14 emprunts obligataires qui ont porté au total sur 780 MD, un Emprunt obligataire émis selon les principes de la finance islamique pour un montant de 15 MD, et 11 augmentations de capital pour 116 MD.

L’indice Tunindex

En 2020, l’indice Tunindex a enregistré une deuxième baisse annuelle consécutive, clôturant l’année à 6 884,93 points en régression de 3,33%.

Sur notre marché, et après une hausse de 1,16% durant les deux premiers mois de l’année 2020, le Tunindex a connu une forte baisse de 15,11% durant la première quinzaine du mois de mars (du 2 au 17 mars), et ce, suite à la pandémie du Covid-19 qui a totalement retourné la situation sur les marchés actions dans le monde entier.

Pour le reste de l’année, le Tunindex a pu inverser sa tendance et effacé une partie de ses pertes, soit une hausse de 12,57% jusqu’à la fin de l’année.

Estimé en Dollar, le Tunindex a enregistré une légère hausse de 0,05% et estimé en Euro, il s’est déprécié de 8,25%.

S’agissant du Tunindex 20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a répliqué une tendance similaire de l’indice Tunindex. Il a clôturé l’année 2020 avec 2 975,25 points, enregistrant un repli de 4,90%.

Cette prestation est due à la régression des cours de plus d’une dizaine de valeurs qui le composent notamment ATB (-29,56%), STB (-28,42%), SOTIPAPIER (-27,44%), BNA (-25,65%) et UIB (-25,12%).