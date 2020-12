Le gardien historique du Paraguay José Luis Chilavert a annoncé jeudi qu’il serait candidat aux présidentielles de son pays pour les élections prévues en 2023.

Sur son compte Twitter, l’ancien portier de Strasbourg (2000-2002) a publié une photo avec la devise suivante : “Fier d’être paraguayen”.

Chilavert (55 ans), avait révélé en juillet dernier qu’il n’excluait pas d’être candidat à la présidence de son pays pour les élections de 2023.

Sixième au classement des meilleurs gardiens du XXe siècle de la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS), Chilavert (74 sélections) est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire de son pays, aux côtés de grands joueurs paraguayens, Arsenio Erico et Romerito.

Avec 67 buts marqués, il est le deuxième gardien à avoir inscrit le plus de buts (après le Brésilien Rogério Ceni et ses 132 buts), et le premier en termes de buts internationaux (avec 8 réalisations). Il est également le seul gardien de l’histoire à avoir inscrit un triplé.

Peut-être suivra-t-il les traces de George Weah, élu il y a trois ans à la tête du Liberia.