TOPNET, le 1er fournisseur de services internet en Tunisie, vient d’annoncer l’obtention du prestigieux label international « Elu Service Client De l’Année 2021 TUNISIE » dans la catégorie FSI.

Ce couronnement, qui est le fruit du travail de toutes les équipes de TOPNET, a été réalisé suite à une étude approfondie effectuée par le célèbre cabinet de sondages d’opinion et d’études de marchés français, IPSOS.

En effet, chaque entreprise en compétition a fait l’objet de 160 tests par des clients mystères via différents canaux dont les appels, les emails, les formulaires de contacts, les contacts sur les réseaux sociaux, les visites dans les agences et les points de vente, les portails web, etc.

Cette distinction est aujourd’hui incontestablement la référence internationale en matière d’évaluation de la qualité de la relation client, puisque ce concours, qui s’est implanté en Tunisie en 2019, est organisé depuis 2007 en France, au Royaume- Uni, en Espagne et bien d’autres pays.

L’obtention de ce label récompense plusieurs années de travail, en particulier durant l’année écoulée qui a permis à TOPNET de relever un défi de taille pour d’assurer la continuité de ses services, en mode télétravail, durant le confinement; Cela témoigne également de l’engagement quotidien de toutes les équipes de TOPNET pour offrir une qualité de service optimale aux clients.

La cérémonie de remise des trophées « Elu Service Client de l’Année 2021 Tunisie » s’est déroulée le 16 Décembre lors d’une émission spéciale diffusée sur la chaîne TV Carthage +, à l’occasion de laquelle, M. Houcine Hamdi, le Directeur de l’eXpérience Client et de la Transformation Digitale de TOPNET, a déclaré : << Etre très fier de ce trophée remporté grâce au travail collectif et à la mobilisation des équipes qui se sont pleinement investies afin de garantir une mise en relation simple, fluide et efficace avec nos clients.>> En soulignant le fait que <<Nos équipes conseillent et accompagnent chaque jour l’ensemble de nos clients avec passion et engagement>>.

L’obtention du Label « Elu Service Client De l’Année 2021 TUNISIE », vient concrétiser encore plus la stratégie de TOPNET, qui place le client au centre de son action.