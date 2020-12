Huawei a progressivement mis en œuvre un système complet de protection de la vie privée des utilisateurs, qui comprend une double sécurité biométrique avec reconnaissance faciale et numérisation des empreintes digitales, et le micronoyau de sécurité TEE de la dernière série phare HUAWEI Mate 40. Ces fonctionnalités sont complétées par la caméra récessive de Huawei MateBook X Pro, le partage d’écran respectant la confidentialité fournie par EMUI 11, la suppression des informations photo lors de l’utilisation de HUAWEI Share et la protection des informations personnelles du service mobile Huawei.

La cybersécurité et la protection de la vie privée comme priorité absolue de Huawei

Chez Huawei, la cybersécurité et la protection de la vie privée sont traitées comme un problème technique fondamentalement important.

Début 2019, le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, a déclaré dans une lettre à tous les employés que la cybersécurité et la protection de la vie privée étaient la priorité absolue de Huawei.

En ce qui concerne les produits de consommation, ce principe est incarné par la conviction profonde de Huawei dans le fait que “les consommateurs devraient avoir le droit d’être pleinement conscients et de contrôler pleinement leur vie privée”. Le concept de confidentialité dès la conception est implémenté dans chaque produit Huawei. La société a établi quatre principes de base: la transparence et la contrôlabilité, les avantages pour les utilisateurs, l’assurance de la sécurité et la conformité légale, qui sont intégrés tout au long de chaque phase de développement de produit pour assurer l’optimisation continue des produits et services et garantir la protection de la vie privée des consommateurs.eurs. Ils peuvent ensuite prendre des décisions connexes en fonction de leurs propres préférences. Les avantages pour l’utilisateur signifient que les informations personnelles sont utilisées pour améliorer l’expérience des utilisateurs. L’assurance de la sécurité dicte que Huawei utilise plusieurs technologies de cybersécurité et de protection de la confidentialité de pointe pour protéger efficacement la confidentialité des utilisateurs. La conformité légale exige que Huawei se conforme strictement aux lois et réglementations sur la confidentialité de toutes les régions et pays tout au long des processus de conception, de développement et de service des produits.

De plus, Huawei protège toutes les données personnelles des consommateurs stockées sur les appareils et les nuages ​​Huawei. Les consommateurs sont explicitement informés de toute collecte de données personnelles et peuvent ensuite contrôler la manière dont leurs données personnelles sont collectées, traitées et partagées.

Technologies innovantes pour protéger la confidentialité des utilisateurs dans différents scénarios

La cybersécurité et la protection de la vie privée ne sont pas des concepts abstraits, mais des exigences réelles des utilisateurs.

Les utilisateurs qui ont mis à jour vers EMUI 11 peuvent remarquer qu’ils peuvent choisir de supprimer des informations sensibles, telles que l’heure et le lieu où la photo a été prise, avant de partager des photos via HUAWEI Share. C’est l’une des nombreuses fonctionnalités de cybersécurité et de protection de la vie privée d’EMUI 11.

La protection de la vie privée des utilisateurs de Huawei est intégrée dans de nombreux scénarios de leur vie quotidienne.

De nos jours, presque tous les services peuvent être gérés par des téléphones portables. Mais que puis-je faire si mon mot de passe est volé? Et si je perds mon téléphone? Que faire si des applications ou des logiciels collectent mes données sans ma permission? Ces scénarios sont ceux où les innovations et technologies en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée entrent en jeu.

Prenons l’exemple de la série HUAWEI Mate 40 nouvellement lancée. Lors de l’événement de lancement mondial, Richard Yu, directeur exécutif et PDG de Huawei Consumer BG, a évoqué cinq de ces scénarios lors de l’introduction des fonctionnalités de cybersécurité et de protection de la vie privée de la série HUAWEI Mate 40. Ces fonctionnalités incluent l’anti-tracking pour les navigateurs, la restriction du suivi des publicités, la protection de la confidentialité pendant le partage de photos, la protection des informations AI: les nouveaux messages ne peuvent être lus que par vous et les informations privées ne s’affichent que sur votre téléphone pendant le partage d’écran.