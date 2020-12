La Poste Tunisienne va émettre, le 14 décembre 2020, un timbre-poste à l’occasion du 60ème anniversaire de la création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), sous le slogan “Depuis 1960, nous sommes engagés pour votre protection … La couverture sociale est la base du travail décent”.

Ce timbre- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion, seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet par les moyens de paiement électronique à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir du lundi 14 décembre 2020.

La poste a souligné, dans un communiqué, publié samedi que “soixante ans se sont écoulés depuis la création de la CNSS, ou comme on l’appelait “Dar Lawled (Foyer des enfants)”, au cours desquels la Caisse a cherché à incarner le droit à la sécurité sociale, qui a été reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme et prescrit dans la Constitution de 1959 et inscrit dans la Constitution de 2014 en tant qu’un pilier important et fondamental du travail décent”.