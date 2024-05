La direction régionale des postes à Manouba, entamera, au cours de l’été prochain, des travaux de réaménagement de deux bureaux de poste à El Battan et à Borj El Amri.

Une enveloppe de plus de 400 mille dinars a été allouée à cet effet, consacrée à la modernisation des espaces d’accueil des citoyens, l’amélioration des façades ainsi que d’autres interventions de nécessité, a souligné, à l’Agence TAP, la directrice régionale de poste, Lobna Euchi.

Elle a ajouté que ces travaux interviennent dans le cadre d’un certain nombre de projets de réaménagement, de maintenance et de reconstruction prévus pour l’année en cours et l’année prochaine, contre un coût total dépassant 1,2 million de dinars, dans le but de renforcer les conditions de sécurité au niveau des bureaux de poste, et d’améliorer les espaces d’accueil.

Ces travaux consistent également en la modernisation des services postaux, l’aménagement de leurs espaces et l’augmentation du nombre des distributeurs automatiques de billets (DAB).

Selon la même source, les interventions se poursuivront également, jusqu’à la fin de l’année en cours, à travers la maintenance du réseau d’eau et d’assainissement du bureau de poste de Dkhila à Tébourba, l’aménagement d’un certain nombre de logements de fonction, et du siège de la direction régionale et le bureau de poste de Chouigui (Tebourba).

Les interventions prévoient également le renforcement du réseau de l’informatique des bureaux de poste, à un coût total dépassant 120 mille dinars.

A noter que l’année en cours a connu le parachèvement des travaux d’aménagement du bureau de poste de Sanhaja, relevant de la délégation d’Oued Ellil, et la mise en place dans le même bureau, d’un DAB à un cout estimé à 70 mille dinars.

Selon Euchi, la programmation pour l’année prochaine 2025, inclut le réaménagement des bureaux de poste de Mornaguia, du campus universitaire à Manouba, de Chaouat (délégation de Jedaida) et de Saida (délégation d’Oued Ellil).