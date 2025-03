Le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, a appelé à une mise en exploitation effective de la plateforme logistique du commerce électronique à l’aéroport international de Tunis-Carthage d’ici la fin avril 2025.

Lors d’une visite de terrain mercredi, consacrée à l’évaluation de plusieurs projets relevant de la Poste tunisienne, Hemissi a souligné l’importance de raccourcir les délais pour finaliser les procédures administratives restantes, afin de respecter le calendrier prévu.

Il a inspecté le projet de la plateforme, dont la réalisation a nécessité un investissement total estimé à près de 9 millions de dinars, en collaboration avec l’Union postale universelle (UPU).

Ce projet vise à mettre en place une plateforme logistique régionale pour l’échange et le traitement des colis liés aux activités du commerce électronique international. Hemissi a salué les efforts des différentes structures étatiques, notamment les services de sécurité, les services administratifs, l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), et Tunisair, pour la concrétisation de ce projet pilote.

Le ministre s’est également informé sur les activités du centre de transit et de rapid-poste international à l’aéroport, soulignant la nécessité que les services fournis soient en adéquation avec les normes de qualité internationales.

Par ailleurs, Hemissi a inspecté le lancement des opérations du nouveau bureau de poste d’El Kram-Ouest, après des travaux de réaménagement et d’extension. Ce bureau, classé parmi les projets suspendus, était fermé depuis 2019.

Le ministre a également visité les bureaux de poste de La Goulette et de Carthage Salammbô, autorisant le démarrage des travaux de réhabilitation et de maintenance dès la semaine prochaine, en raison de l’état de vétusté des bâtiments.