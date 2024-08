Le ministère des Technologies de la communication annonce le décès de M. Sami El Mekki, Président Directeur Général de La Poste Tunisienne.

À l’occasion de cette perte douloureuse, le ministre des Technologies de la communication, ainsi que l’ensemble des cadres du secteur, présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Ils prient Dieu, le Tout-Puissant, de l’accueillir en Son vaste Paradis et d’accorder à ses proches, collègues et amis, force et réconfort en ces moments douloureux.

Paix à son âme.