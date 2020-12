La ministre de la femme de la famille de l’enfance et des séniors, Imen Houimel, a examiné mercredi avec l’ambassadeur de l’union européenne (UE) à Tunis Marcus Cornaro, les différents aspects de coopération bilatérale entre la Tunisie et l’UE dans le secteur de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.

L’ambassadeur de l’UE à Tunis a précisé qu’un nombre important de programmes sont planifiés par l’UE en Tunisie en harmonie avec les projets et les stratégies du ministère de la femme notamment en rapport avec l’autonomisation économique de la femme et la consolidation de l’initiative de la femme et de son employabilité, indique un communiqué du ministère de la femme rendu public.

Cornaro a par la même occasion salué l’expérience tunisienne en matière de prise en charge des femmes victimes de violence dans des centres spécialisés, estimant que c’est une approche sociale permettant aux femmes victimes de surmonter les effets néfastes de toutes les formes de violence.

Il a aussi souligné le souci de l’UE pour poursuivre la coopération avec la Tunisie dans ce domaine rappelant l’importance de ces efforts pour le développement.

La ministre de la femme a affirmé pour sa part, l’impact du soutien apporté par l’UE aux projets et programmes lancés par le ministère notamment le programme d’insertion sociale réalisé par l’UE en Tunisie en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes.