Attijari bank en partenariat avec le PNUD Tunisie organise un webinaire sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sous le thème : « Des alliances audacieuses pour l’utilité sociale et un écosystème ESS innovant » qui se tiendra ce mardi 08 Décembre 2020 de 17h00 à 18h30.

L’objectif de ce webinaire est de créer un espace de dialogue entre les différents acteurs de l’ESS et de l’entrepreneuriat social afin de promouvoir l’émergence d’une économie d’agents du changement et une collaboration multi-acteurs.

Ainsi, le but est de préparer le terrain à une collaboration étroite entre les secteurs privé, public et associatif qui permettra de co-construire des initiatives qui se soutiennent mutuellement afin de rendre ces concepts plus compréhensibles et attractifs.

Par ailleurs, cette collaboration permettra de promouvoir et d’inspirer une nouvelle génération d’intrapreneurs et d’entrepreneurs sociaux désirant intégrer le mouvement des créateurs du changement et qui s’engagent à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux en s’inspirant de ce nouveau potentiel de l’ESS et de l’entreprise sociale.

Pour participer, cliquez sur le lien ci-dessous :

https://rb.gy/fleyay