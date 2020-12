L’assemblée des représentants du peuple a entamé vendredi soir, au cours d’une plénière l’examen du projet du budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l’année 2021.

Le projet de budget de ce ministère pour l’année 2021, qui s’élève à 1,783 milliard de dinars, a enregistré une hausse de 2,55%, soit 45,409 millions de dinars par rapport à l’année dernière.

Selon ce projet, les dépenses de rémunération ont augmenté de 3,54% pour atteindre 1,315 milliard de dinars en 2021, et ce afin de couvrir l’augmentation des salaires pour le corps enseignant, la recherche et les ingénieurs, en plus des promotions et des recrutements dans ce secteur.

En contrepartie, les dépenses de gestion ont connu une légère hausse d’environ 409 mille dinars pour atteindre 93 millions de dinars afin de couvrir les dépenses de nourriture et de l’énergie dans les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique alors que les dépenses d’investissement ont connu une stabilité à hauteur de 170 millions de dinars.