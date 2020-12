L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, vendredi 4 décembre, l’examen du projet de budget du ministère de la Santé pour l’année 2021, et ce en présence du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, et de plusieurs cadres du ministère.

Le budget du ministère pour l’année prochaine s’élève à 2,885 milliards de dinars, soit une augmentation de 13,4% par rapport à celui de 2020, et représente 5,5% du budget de l’Etat pour l’année 2021.

Les dépenses de rémunération inscrites au budget s’élèvent à 2,177 milliards de dinars, contre seulement 415 millions de dinars au titre des dépenses d’investissement.

Auditionné le 26 novembre 2020 par la commission de la santé et des affaires sociales relevant de l’ARP, le ministre de la santé avait déclaré que les fonds alloués à l’investissement étaient “insuffisants”, appelant à allouer des fonds supplémentaires au budget du ministère de la Santé au titre d’investissement pour l’année 2021, d’une valeur de 268 millions de dinars, afin qu’il puisse mettre en œuvre ses programmes principalement en relation avec la pandémie de Coronavirus.

Il est prévu que l’année 2021, sera marquée par le démarrage de la mise en œuvre de la stratégie nationale multisectorielle de lutte contre les maladies non transmissibles ainsi que de la stratégie nationale pour la santé maternelle et néonatale, outre l’organisation de la troisième phase du dialogue sociétal sur la santé à l’horizon 2030.

Il est également prévu de donner, en 2021, le coup d’envoi de la réalisation des hôpitaux financés dans le cadre de la coopération internationale, à l’instar de l’hôpital universitaire de Kairouan, les hôpitaux régionaux de Sbiba (Kasserine) et d’El Jem (Mahdia), et les hôpitaux multidisciplinaires des gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid, et autres.