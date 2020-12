L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a estimé que le budget de l’Etat pour l’année 2021 adopté le 10 décembre courant ne répond pas aux aspirations du peuple en l’absence de toute mesure à caractère social.

L’UGTT a appelé le gouvernement à assumer les répercussions après l’adoption de ce budget sur les salariés et le peuple en général. Un budget, a précisé la même source, adopté à l’encontre des intérêts du peuple et de ses droits économiques et sociaux.

La centrale syndicale a souligné dans un communiqué publié au terme de la réunion du comité national administratif tenue vendredi, que ce budget n’est pas adapté pour faire face à la crise structurelle sur les plans économique et social.

L’UGTT réitère son refus de la poursuite de la détérioration des prestations accordées par le bien public à savoir dans les secteurs de la santé, de l’enseignement et du transport, signalant notamment la situation catastrophique de la compagnie aérienne Tunisair face au mutisme du gouvernement, selon la même source.

L’UGTT a notamment appelé par la même occasion à réagir en urgence avec les revendications du secteur de la santé à travers la création d’un comité national pour sauver le bien public de la santé, augmenter le budget du ministère de la santé, et entamer les réformes nécessaires dans ce secteur, signalant que le 08 décembre de chaque année serait proclamé la journée de la santé publique.