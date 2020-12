Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a reçu, jeudi 3 décembre au Palais du Bardo, le Médiateur administratif, Abdessattar Ben Moussa, qui lui a remis le rapport annuel sur les activités de l’institution pour 2019.

Le document comporte des propositions et des recommandations concernant plusieurs procédures administratives, les mécanismes pour les simplifier et l’amendement de certaines législations. Le but étant de renforcer la relation entre l’administration et le citoyen.

Ben Moussa a, à cette occasion, mis en avant l’importance d’améliorer le cadre juridique régissant l’action de l’institution du Médiateur administratif, lit-on dans un communiqué de l’ARP.

Il a évoqué les difficultés rencontrées par le citoyen dans sa relation avec l’administration, notamment en ce qui concerne les jugements rendus à l’encontre celle-ci et l’application des décisions relatives à l’infrastructure et l’environnement.

Ben Moussa a, aussi, évoqué l’atelier prévu le 9 décembre prochain sur “le développement de l’institution du Médiateur administratif et le renforcement de ses capacités”.

Pour sa part, Ghannouchi a salué les efforts déployés par l’institution du médiateur administratif et ses interventions pour résoudre les conflits entre le citoyen et l’administration, tout en veillant à garantir les droits des citoyens.

Il a souligné la nécessité d’apporter les réformes nécessaires au cadre juridique régissant l’institution du Médiateur, de diversifier ses programmes et d’élargir les domaines d’intervention à toutes les régions pour des services administratifs de proximité.