Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) s’est engagé à fournir un financement de 100 000 dollars pour soutenir les centres d’encadrement et d’orientation sociale de Tunis, Sousse, Sfax, et les deux centres de protection de l’enfance à Tunis et à Sidi Bouzid, selon deux mémorandums d’accord signés par la commission, mercredi, avec le ministère des Affaires sociales et l’Union tunisienne de solidarité sociale.

Dans un communiqué publié, mercredi 2 décembre, sur sa page officielle Facebook, le ministère des Affaires sociales a indiqué que ce financement est destiné à l’acquisition d’équipements et à la réalisation de travaux d’aménagement des centres d’encadrement et d’orientation sociale cités plus haut dans le cadre de la lutte contre les répercussions de la pandémie Covid-19.

Les deux mémorandums d’accords signés par le chef de cabinet du ministère des Affaires sociales Fathi Ben Amer, la représentante du HCR à Tunis, Hanen Hamdan, et le président de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), Mohamed Khouini, visent à permettre aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, de bénéficier davantage des services sociaux fournis par les structures du ministère, dont, les services d’accueil et d’hébergement et l’autonomisation des réfugiés aux besoins spécifiques dirigés par les autorités compétentes vers les centres en fonction de leur capacité d’accueil.

A cette occasion le chef de cabinet du ministère des Affaires sociales a salué la coopération continue entre le ministère et le HCR, existant depuis 2011, soulignant la nécessité de concerter les efforts entre toutes les parties afin de fournir des informations et une protection aux réfugiés, en particulier en temps de pandémie.

Hanen Hamdan a affirmé que la signature de ces deux mémorandums intervient en consolidation des relations de partenariat distinguées et continues entre le HCR et le ministère tunisien des Affaires sociales dans le domaine de la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile.