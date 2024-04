L’association tunisienne d’action culturelle (ATAC) a entamé, en collaboration avec l’organisation Border Crossings et l’Institut supérieur des études technologiques (ISET) de Sidi Bouzid, l’organisation d’une série d’actions visant à pousser les organisations internationales défensives des droits des migrants et des réfugiés et des droits de l’homme en général à appeler l’Union européenne à tenir ses engagements internationaux envers les migrants quelles que soient leurs nationalités et leurs origines.

Dans ce cadre, le film Suppliants of Syria (2024) a été projeté en avant première vendredi après midi à l’ISET de Sidi Bouzid en présence de son metteur en scène Michael Walling.

Le film met en scène la vie de réfugiées syriennes en Turquie et dans des pays européens et met en lumière les différentes injustices qu’elles subissent ainsi que la position des avocats et des organisations internationales face à ces abus.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Riadh Abidi, chargé des programmes au sein de l’association a estimé que la politique migratoire européenne est fondée sur le renforcement du contrôle aux frontières.

Dans ce contexte, il a signalé que l’association prévoit d’organiser une série de rencontres pour discute des moyens de faire pression sur l’UE afin qu’elle agisse de manière équitable et juste envers les migrants et les demandeurs d’asile.

Pour leur part, les participants ont appelé les organisations internationales à veiller à garantir des conditions humaines aux demandeurs d’asile et aux migrants et à défendre leurs droits sans discrimination.