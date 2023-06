La Tunisie a participé à la 9ème réunion du processus consultatif régional pour les pays arabes sur la migration et l’asile au siège de la ligue des états arabes, a indiqué l’observatoire national de la migration (ONM) dans un communiqué publié dimanche.

Selon ce communiqué, la directrice de l’ONM Ahlem Hammami a présenté, au cours de cette réunion une intervention au cours de laquelle elle a souligné les efforts déployés par la Tunisie en matière de migration et d’asile, précisant que cette rencontre qui s’est tenue les 29 et 30 mai 2023 a été axée sur les efforts déployés en matière de processus consultatif entre les pays arabes sur la migration et l’asile au cours de l’année 2022.

Cette réunion a permis également de passer en revue le pacte mondial sur les réfugiés aux niveaux international et régional par le Haut-commissariat des affaires des réfugiés (HCR) et la capacité des pays à honorer leur engagement depuis le 1er forum mondial sur les réfugiés tenu en 2019.

Les participants à cette réunion ont débattu des préparatifs de la participation des pays arabes au 2ème forum des réfugiés qui se tiendra au cours de la 2ème semaine de décembre 2023 à Genève et de la position arabe sur les axes de la 14ème session du forum mondial sur la migration et le développement qui se tiendra à Paris en 2024.

La Tunisie participe à la 9ème réunion annuelle du processus consultatif régional sur la migration et l’asile, depuis sa création en 2014, conformément à une décision prise par le conseil de la ligue des états arabes au niveau ministériel.