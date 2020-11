La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie organise un webinaire en partenariat avec USAID – Tunisia JOBS et l’APII, le vendredi 4 décembre 2020, sur ” Les outils de financement et d’assistance en faveur des PME en quête de développement “.

Ce webinaire sera l’occasion pour les opérateurs économiques de prendre connaissance du programme ambitieux Tunisia JOBS, financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et de ses mécanismes d’assistance technique et financière aux PME. Un aperçu sur le crowdfunding sera également, donné lors du webinaire.

Tunisia JOBS est un projet quinquennal de 69,5 millions de dollars, financé par l’USAID, qui vise à fournir aux entreprises tunisiennes, les ressources nécessaires pour développer leurs ventes, leurs exportations et leur croissance sur une base durable, entraînant la création d’emplois et de plus grandes opportunités économiques dans tout le pays.

La CONECT, 2e organisation patronale du pays est le partenaire du projet Tunisia JOBS.