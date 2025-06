Une vingtaine d’entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’industrie alimentaire et de la technologie participent à une mission économique menée, du 1er au 5 juin 2025, par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie “CONECT” en Autriche, en Finlande et au Danemark.

Cette mission est organisée à l’occasion de la commémoration du 300ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et consulaires entre la Tunisie et l’Autriche, en participant au Forum économique tuniso-autrichien sur le secteur des énergies renouvelables le 2 juin 2025 dans la capitale Vienne.

Cet évènement est organisé par l’ambassade de la Tunisie à Vienne, en partenariat avec la chambre de commerce arabo-autrichienne, et avec la participation d’une soixantaine d’opérateurs économiques et d’importantes organisations internationales en Autriche, selon un communiqué publié samedi, par la CONECT sur sa page officielle Facebook.

La mission sera marquée par l’organisation de deux forums économiques, des rencontres bilatérales et des visites sur le terrain auprès des entreprises économiques de référence à Helsinki et à Copenhague, dans le cadre de la visite officielle effectuée par le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, à la Finlande et au Danemark les 3 et 4 juin 2025.

Nafti a été accompagné d’une importante délégation économique, formée en coopération avec la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie et en partenariat avec les ambassades tunisiennes à Helsinki et Stockholm, le consul de la Tunisie à Copenhague, outre l’ambassade de Finlande à Tunis.

Cette mission vise à explorer de nouveaux horizons d’affaires, à mettre en valeur le potentiel économique que recèle la Tunisie et à faire progresser les échanges commerciaux et les investissements avec l’Autriche, la Finlande et le Danemark.

La mission économique est une plate-forme pour promouvoir l’investissement, le commerce et les échanges techniques, et développer des projets communs à haute valeur ajoutée, notamment dans les secteurs de la technologie propre, des industries alimentaires, de l’économie verte et de l’enseignement professionnel spécialisé.

Les réunions programmées permettront l’ouverture de dialogue avec des décideurs et des experts locaux pour explorer des voies de synergie et des opportunités d’exportation et d’investissement, en plus d’instaurer des partenariats stratégiques et d’accéder à des marchés à des taux de croissance élevés, selon CONECT.

Le programme de la mission comprend une série d’activités, notamment des visites sur le terrain dans les usines et entreprises finlandaises et danoises, l’organisation d’événements de réseautage économique avec les acteurs du secteur privé les plus importants de ces pays, en plus des séances de dégustation et de promotion des produits tunisiens.

Cette mission, organisée également en partenariat avec “Business Finland” et la “Chambre de commerce tuniso-danoise”, se tient après le succès de la première édition du Forum économique nord-tunisien, organisé en Tunisie en novembre 2024.

La Tunisie et l’Autriche coopèrent dans des domaines vitaux tels que l’agriculture, la pêche, les énergies renouvelables et l’échange d’expériences en matière d’élevage et de valorisation des ressources hydrauliques. Les exportations tunisiennes vers l’Autriche en 2023 se sont élevées à environ 156,7 millions de dollars, tandis que les importations se sont élevées à environ 112,9 millions de dollars, selon la même source.

Les exportations tunisiennes les plus importantes vers l’Autriche sont les composants automobiles et les vêtements prêt-à-porter, alors que les importations comprennent les machines industrielles, les matériaux médicaux et l’équipement électronique.

Les relations de la Tunisie avec la Finlande, selon les données de la CONECT, connaissent un développement dans les domaines de l’innovation, de l’économie numérique et de l’enseignement supérieur. Les exportations tunisiennes vers la Finlande se sont élevées à environ 3,2 millions de dollars, tandis que les importations ont atteint environ 67,2 millions de dollars.

Ces chiffres indiquent qu’il existe des opportunités d’accroître les exportations tunisiennes vers ce marché, notant que les échanges les plus importants sont les produits agricoles, les dattes et les produits phosphatés de la Tunisie, en contrepartie des importations d’équipements technologiques, des outils médicaux et des services numériques du côté finlandais.

Le partenariat entre la Tunisie et le Danemark enregistre des progrès dans les domaines de l’énergie propre, de la gestion des déchets et de la gouvernance locale. En 2023, la Tunisie a exporté près de 14,2 millions de dollars vers le Danemark et a importé 57,3 millions de dollars, notant que la Tunisie est l’un des plus importants fournisseurs de dattes au marché danois.