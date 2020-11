Plusieurs habitants de Redeyef ont bloqué, mercredi, l’accès à plusieurs établissements scolaires et administratifs ainsi que des unités de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) pour protester contre les décisions annoncées mardi par le conseil ministériel restreint spécifique au gouvernorat de Gafsa.

Par ailleurs, des demandeurs d’emploi ont observé un sit-in au siège du gouvernorat pour exprimer leur refus à ces décisions qui, affirment-ils, ne répondent pas aux attentes des habitants de la région en matière de développement et de création d’emploi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, les protestataires regrettent que les nouvelles mesures prises n’ont pas pris en considération les accords signés précédemment avec les sit-inneurs, en particulier le recrutement des jeunes de la région en chômage dans les sociétés de l’environnement.

A noter que les décisions du conseil ministériel prises mardi 24 novembre 2020 concernent notamment le recrutement de 579 agents d’exécution à la société Phosphates Gafsa avant la fin du premier semestre 2021, la formation de 1500 bénéficiaires pour une période de deux ans en vue de leur intégration par la société Phosphates Gafsa et l’ouverture d’un concours pour recruter 1602 agents au Groupe Chimique Tunisien.

D’autres mesures portent sur l’extension des oasis de Saqdood à Redeyef sur une superficie de 200 hectares, la création d’une zone irriguée à Om El Larayes sur une superficie de 300 hectares, le démarrage des travaux de création d’une station d’assainissement au profit des villes de Redeyef et Om Larayes au début du deuxième trimestre 2021 au plus tard et l’aménagement d’une délégation régionale du tourisme dans le gouvernorat de Gafsa au cours de l’année 2021,