Le nombre des grèves observées dans le secteur privé et les établissements publics à caractère commercial et industriel a baissé de 17% au cours du premier semestre 2018 comparativement à la même période de 2017, et de 15% par rapport à 2016.

Le nombre des grèves légales réalisées durant la première moitié de l’année en cours, selon les statistiques du ministère des Affaires sociales, dans les secteurs public et privé, s’est élevé à 119 grèves dont 89% observées dans le secteur privé (soit 106 mouvements de grève).

Le climat social dans les sociétés privées durant cette même période de l’année en cours, en comparaison de 2017, a été marqué par une baisse de 13% du nombre des grèves. Ainsi, le nombre des jours perdus a reculé de 46% par rapport aux 6 premiers mois de l’année dernière.

Les revendications d’amélioration de la situation financière figurent parmi les causes principales de 52% de grèves observées dans le secteur privé, suivies par les demandes de promotion des conditions de travail (32%), amélioration des relations professionnelles (11%) et solidarité entre ouvriers (5%).

Le taux de grèves observées dans le secteur public est de l’ordre 62% durant le premier semestre 2018. L’amélioration des conditions de travail est la revendication principale des fonctionnaires du secteur public à raison de 67%, suivie de l’appel à l’augmentation des salaires (20%), l’amélioration des relations professionnelles (10%) et la solidarité entre employés (3%).

Selon le département des Affaires sociales, le secteur de la fonction publique a été marqué durant le premier semestre de 2018 par une baisse de 31,5% des grèves, comparativement à la même période de l’année 2017.