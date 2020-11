Une enveloppe de 3,2 millions de dinars sera allouée par l’Union européenne au secteur de la jeunesse et des sports tunisien en vue d’atténuer les répercussions du coronavirus.

Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre du programme EU4YOUTH visant à renforcer l’intégration économique, sociale et politique des jeunes et de créer de nouvelles opportunités de travail et de développement, a fait l’objet d’une séance de travail, mardi 24 novembre par la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnel, Sihem Ayadi, avec une délégation de l’Union européenne conduite par Tom Ashwanden, chef de la section “gouvernance”.

Les représentants de l’UE et du programme EU4YOUTH ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat avec l’autorité de tutelle à travers un soutien financier qui sera consacré à subventionner des projets et programmes à l’intention des jeunes des zones frontalières et des catégories vulnérables.

Cette aide sera en effet destinée à la création de petites entreprises à l’intention des jeunes des catégories défavorisées, et de projets à caractère sportif à l’intention des diplômés des instituts supérieurs de sports en chômage.

L’enveloppe sera également consacrée au financement d’activités sportives au profit des jeunes détenus dans les établissements pénitentiaires et centres de réintégration et à l’octroi d’équipements sportifs aux associations sportives dans les zones intérieures et frontalières et dans les quartiers à forte densité.