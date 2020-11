L’Autorité tunisienne de l’investissement (TIA) et l’Instance générale de partenariats public-privé (IGPPP) signent un accord de partenariat visant à accélérer et à améliorer les services fournis aux investisseurs et faciliter les mécanismes d’étude, d’évaluation des projets programmés dans le cadre du Partenariat Public Privé (PPP) ou dans les projets d’intérêt national.

Cet accord, qui fixe les cadres de coopération et de coordination entre les deux instances, vise à développer l’investissement et à inciter à la création et le développement d’entreprises en fonction des priorités de l’économie nationale.

Il s’agit notamment de promouvoir la valeur ajoutée, la compétitivité, les exportations et le contenu technologique de l’économie nationale aux niveaux régional et international, via le développant des secteurs prioritaires, la création d’emplois, l’augmentation de l’efficacité des Ressources humaines, la réalisation d’un développement régional intégré et équilibré et d’un développement durable.

Il vise, également, l’impulsion de l’investissement public à travers la réactivation du mécanisme de PPP, améliorer l’étude et l’évaluation des projets et fournir toutes les données et informations techniques pour réaliser les investissements et assurer leur pérennité économique dans les domaines économiques stratégiques.

Selon la TIA, l’accord favorisera le développement des connaissances et des qualifications législatives et réglementaires des cadres des deux institutions afin d’améliorer davantage leurs compétences dans l’étude, l’évaluation et le suivi des projets réalisés dans le cadre du PPP ou ceux d’intérêt national.

Cet accord a été signé, à la fin de la semaine dernière, par le directeur général de la TIA, Beligh Ben Soltane, et le président de l’IGPPP, Atef Majdoub.