Le Syndicat tunisien des agriculteurs (SYNAGRI) lance un appel aux autorités de tutelle et aux acteurs de la filière des agrumes à prendre de mesures visant le sauvetage de ce secteur, notamment en termes de commercialisation interne et d’exportation.

Le syndicat rappelle que les prévisions tablent sur une croissance de 20% de la récolte et exprimé sa crainte quant à un scénario identique au sort du secteur dattier, en dépit d’une récolte moyenne (325 000 tonnes, contre 267 000 tonnes en 2019). La non prise de mesures précoces pour identifier une solution à la question d’exportation et d’impulsion de la consommation locale devront engendrer des difficultés qui impacteront la situation financière des producteur et la pérennité du secteur, a jouté le SYNAGRI, dans un communiqué publié, jeudi.

Le SYNAGRI souligne avoir proposé, auparavant, de faciliter la commercialisation des divers produits agricoles auprès des producteurs et de leur autoriser à se déplacer et vendre leurs produits directement au consommateur, et ce en coordination avec les municipalités pour assurer une organisation et un contrôle sanitaire efficients.

Le syndicat met l’accent sur les opportunités de valorisation des fruits à travers la consolidation de leur transformation traditionnelle ou industrielle afin d’ouvrir les perspectives en termes de la consommation locale et l’exportation.

Il assure parier sur les jeunes compétences sans la commercialisation pour identifier de nouveaux marchés via les nouvelles technologies, outre la création d’un marché virtuel du producteur au consommateur.