Les quantités d’agrumes exportées durant la saison actuelle ont atteint environ 10500 tonnes, pour une valeur de 31,971 millions de dinars, contre seulement 8200 tonnes pour 28,150 MD au cours de la saison précédente, soit une augmentation de l’ordre de 30%.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap) à Nabeul, Imed El Bey, a précisé, mardi, à l’Agence TAP, que les quantités exportées cette saison se répartissent entre plus de 5600 tonnes vers le marché français et environ 4700 tonnes vers le marché libyen.

Il a également indiqué que, même si les niveaux d’exportation d’oranges maltaises sont en baisse par rapport aux années 1990, période où ils dépassaient les 20 mille tonnes, les volumes actuels restent positifs.

Le président de l’Urap a noté que les prix au début de la campagne de récolte n’étaient pas à la hauteur des attentes des agriculteurs, mais qu’ils ont connu une hausse dès le mois de mars, permettant ainsi aux agriculteurs et aux commerçants de réaliser une marge bénéficiaire couvrant les coûts de production.

Par ailleurs, il a souligné que la production d’agrumes de cette saison est estimée à 380 mille tonnes, contre 360 mille tonnes la saison précédente.

Selon la même source, le gouvernorat de Nabeul se classe en première position au niveau national avec une production de 272 mille tonnes, soit une augmentation de 2% par rapport à la saison dernière, contribuant ainsi à hauteur de 70% à la production nationale, et à 90% des quantités d’oranges maltaises exportées .

Il a réaffirmé l’importance de la filière des agrumes, représentant 25% de la production totale de fruits, tout en alertant sur les difficultés majeures auxquelles elle fait face, notamment le manque d’eau d’irrigation.

Il a exprimé l’espoir que la quantité habituelle d’eau provenant du Nord (25 millions de m3) soit accordée, afin de permettre le retour des zones irriguées publiques d’agrumes dans les délégations de Menzel Bouzelfa, Béni Khalled, et Soliman, où le programme de culture avait été suspendu depuis la saison agricole 2021-2022.