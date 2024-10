Au cours de la saison 2024/2025, la production des agrumes dans le gouvernorat de Nabeul devrait baisser de 10%, pour atteindre 260 mille tonnes, contre 270 mille tonnes au cours de la saison écoulée, selon les prévisions préliminaires du Commissariat Régional au Développement Agricole de Nabeul.

Cependant, une amélioration sera enregistrée au niveau de la qualité et de la taille des fruits notamment ceux produits dans les délégations de Bou Argoub et Takelesa où les agriculteurs ont utilisé leurs ressources propres en termes d’irrigation.

Le président de l’Union Régionale d’Agriculture et de la Pêche (URAP) de Nabeul, Imed Bey a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP que les précipitations enregistrées, au cours de la dernière période, auront un impact sur la récolte et sur la qualité de la production, rappelant que la production nationale devrait atteindre 360 mille tonnes.

Et d’ajouter que plusieurs difficultés ont été enregistrées durant la saison en cours, citant à titre d’exemple la pénurie des pluies et la régression des réserves des barrages notamment ceux du Nord qui approvisionnent les périmètres irrigués publics des agrumes des délégations de Menzel Bouzelfa et de Béni Khalled.

Il a, par ailleurs, fait savoir qu’un nombre important d’agriculteurs ont arrêté leur activité dans la filière des agrumes et se sont orientés vers l’oléiculture à cause de l’accumulation des difficultés et de la propagation des maladies dues au changement climatique.