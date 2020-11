Le laboratoire d’analyses physicochimiques des eaux, boues et sédiments du Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) vient d’être accrédité par le Conseil national d’accréditation (TUNAC) et reconnu, ainsi, compétent pour effectuer des analyses conformes aux exigences de la norme tunisienne NT110200 (2017), de la norme internationale ISO/CEI 17025 (2017) et des critères d’accréditation du TUNAC.

Le CITET a annoncé cette nouvelle, mardi 17 novembre 2020, indiquant que cette accréditation selon la nouvelle version 2017 de la norme internationale ISO 17025 est la reconnaissance de la qualité du service au laboratoire et la preuve de sa compétence dans la réalisation des analyses environnementales.

Selon le directeur du laboratoire du CITET, Hmida Naouali, cité par la TAP, un laboratoire accrédité signifie que celui-ci dispose des cadres compétents, une infrastructure complète en termes d’analyses et d’équipements, ainsi que des produits chimiques sains (vs ne sont pas périmés).

La conformité aux normes 2017 s’appuie sur la confidentialité et l’impartialité du laboratoire du CITET, lequel compte parmi les premiers laboratoires ayant assuré le passage de conformité aux normes 2007 à celles de 2017.

“Ce certificat est obtenu pour une période de 4 ans, et chaque année, le laboratoire est soumis à un contrôle de conformité par le TUNAC. La date de validité de ce certificat d’accréditation court jusqu’au 13 septembre 2024”, a-t-il dit.