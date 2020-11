Le ministre de la défense Brahim Bertaji s’est entretenu mardi, au siège du département à Tunis, avec l’ambassadeur de France André Parant de la coopération militaire bilatérale.

Le ministre a mis en avant le niveau atteint par le partenariat militaire entre la Tunisie et la France, mettant l’accent sur le besoin de le développer davantage, en particulier dans les domaines de l’anticipation, la prévention des menaces non conventionnelle, la formation, l’échange d’expertises et le maintien de la paix.

Le diplomate français a, de son côté, exprimé la disposition de son pays à consolider la coopération militaire, selon un communiqué du département de la Défense.

Les deux parties ont affirmé le souci partagé d’organiser la 28e commission mixte tuniso-française au cours du premier trimestre de 2021.