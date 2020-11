Un entretien a été tenu jeudi entre le président de la république Kaies Saied et le chef du gouvernement Hichem Mechichi au palais de Carthage axé sur les derniers développements survenus dans le secteur de la santé dans les différentes régions du pays ainsi que les situations économique et sociale.

Les deux parties ont souligné l’impératif de prendre de nouvelles mesures si nécessaire, indique un communiqué de la présidence de la république.

La rencontre a été également une occasion pour évoquer la situation générale dans le pays notamment sur les plans économique et social et la situation financière en relation avec le projet de loi de finance complémentaire et le projet de loi de finance pour l’année prochaine.

Le président de la république a insisté sur la nécessité de trouver des solutions radicales aux problèmes rencontrés appelant à adopter une nouvelle approche pour traiter ces problèmes, selon la même source.