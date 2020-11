Les importations tunisiennes ont enregistré, à fin octobre 2020, une baisse de 20,9% contre une hausse de 8,1%, durant la même période 2019. En valeur, les importations ont atteint 42,109 milliards de dinars contre 53,235 milliards de dinars durant la même période de l’année 2019.

L’INS explique que cette diminution par la baisse enregistrée au niveau des importations des biens d’équipement de 26,2%, des matières premières et demi produits de 18,4%, des biens de consommation de 17,0% et de l’énergie de 35% sous l’effet de la diminution des achats des produits raffinés (2,822 milliards de dinars contre 5,401 milliards de dinars) et de gaz naturel (1,957 milliard de dinars contre 3,210 milliards de dinars).

Les importations ont enregistré sous le régime offshore une baissé de 21,6% contre +9,1% durant la même période en 2019. Sous le régime général, les exportations ont enregistré une baisse de l’ordre de 6,7% contre +5,7% durant les dix mois de l’année 2019.

Sous le régime général, les importations ont connu une régression de 20,5% contre +7,7% durant la même période en 2019.

Ainsi, les échanges commerciaux des biens avec l’Union européenne (49,2% du total des importations) ont enregistré, à fin octobre 2020, une baisse de 24,7% pour s’établir à 20,699 milliards de dinars. Les importations ont diminué de 29,6% avec la France et de 29,7% avec l’Italie et de 21,9% avec l’Allemagne.