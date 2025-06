L’excédent de la balance commerciale alimentaire a régressé de 1584,2 MD à 744,2 MD entre 2024 et 2025 (à fin mai), partant le taux de couverture a baissé de 153,6% à 125,7%, selon une note sur la “Balance commerciale alimentaire à fin mai 2025, publiée mardi, par l’Observatoire National de l’Agriculture ( ONAGRI).

Cette régression résulte principalement, d’une part, de la diminution des exportations de l’huile d’olive (-28,9%), des dattes (-16,0%) et des produits de la pêche (- 23,6%), et ce, malgré la baisse des importations des céréales (-14,9%), de sucre (-56,1%) et des huiles végétales (-18,7%).

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une baisse de 19,7%, alors que les importations ont baissé de 1,9%.

Le prix moyen à l’exportation de l’huile d’olive a chuté à 12,81 DT/kg, enregistrant une diminution de 52,8% par rapport à l’année précédente. Les prix à l’exportation se sont repliés de 52,8% pour l’huile d’olive et de 1,4% pour les produits de la pêche, tandis qu’ils ont augmenté de 2,1% pour les dattes et de 19,8% pour les agrumes par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour ce qui est des prix à l’importation des produits céréaliers, ils ont baissé de 18,8% pour le blé dur et de 1,2% pour le blé tendre, tandis qu’ils ont augmenté de 5,9% pour l’orge et de 8,0% pour le maïs. Le prix du sucre a, également, chuté de 29%, tandis que les prix des huiles végétales ont progressé de 19,5% et ceux du lait et des dérivés de 14,1%.

A noter que les importations alimentaires ont représenté 8,2% des importations totales, alors que les exportations alimentaires ont représenté 13,6% des exportations totales. L’excédent de la balance commerciale alimentaire a participé à l’abaissement du déficit de la balance commerciale globale de 8,9%.

Pour rappel, le déficit de la balance commerciale globale du pays (-8367,2 MD) a enregistré une hausse de 30,5%, à fin mai 2025.