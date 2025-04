Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le premier trimestre de l’année 2025, montrent que les exportations ont enregistré une baisse de 5,9%, à 15325,1 MD. Selon les secteurs d’activité, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur de l’énergie de (-34%), sous l’effet de la diminution des ventes des produits raffinés (78,2MD contre 499,3MD), ainsi que dans les industries agro-alimentaires de (-18%), à la suite de la baisse des ventes en huiles d’olives (1442,3 MD contre 1879,8MD).

.

Il en est de même pour le secteur des industries mécaniques et électriques avec un taux de -2,4%, le secteur textile, habillement et cuirs avec un taux de (-2,6%) et le secteur de mines, phosphates et dérivés de (-8,6%).

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne durant le premier trimestre 2025, (70,1% du total des exportations) ont atteint la valeur de 10736,9 MD, contre 11620,5 MD durant le premier trimestre 2024.

Les exportations sont en hausse avec l’Allemagne (+7,8%) et les Pays Bas (+13,4%). En revanche, elles ont baissé avec la France (-5,7%), l’Italie (-11,3%) et l’Espagne (-35,3%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec la Libye (+39,6%), avec le Maroc (+38,6%), avec l’Algérie (+15,3%) et avec l’Égypte ( +155,7%).

Quant aux importations, elles ont augmenté de +5,5%, pour atteindre 20375,5 MD. Elles ont enregistré une hausse au niveau des importations des biens d’équipement de (+18,3%), des matières premières et demi-produits de (+5,1%), ce qui dénote une amélioration future de l’investissement et de l’appareil de production. Les biens de consommation sont, aussi, en progression de 13,9%.

En revanche, les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de 9,6%. Idem pour les produits alimentaires (-2,1%).

Les importations avec l’union européenne (42,9% du total des importations) ont atteint 8744,3 MD contre 8545,4 MD durant le premier trimestre 2024. Elles ont augmenté avec la France (+8,1%), l’Italie (+0,8%) et l’Allemagne (+3,6%). En revanche elles ont baissé avec la Grèce (-10,2%) et avec la Belgique (-12,1%).

Hors union européenne, les importations ont augmenté avec la Chine (+60,9%) et la Turquie (+13,7%). En revanche, elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-2,9%) et l’Inde (-2%).