Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a recommandé, mardi, aux éleveurs de volaille de respecter les règles d’hygiène et de la biosécurité dans les installations d’élevage de volaille et de tenir les poulaillers domestiques (les abreuvoirs et les mangeoires surtout ) éloignés des zones de fréquentation des oiseaux sauvages.

L’appel du ministère intervient suite à l’apparition de foyers de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N8 à Kazakhstan, à l’ouest de la Russie, en Hollande, en Allemagne et au Royaume Unis, surtout que la Tunisie est une terre d’accueil et de passage pour un grand nombre d’oiseaux migrateurs.

Le ministère a aussi appelé les éleveurs de volaille à respecter les programmes de vaccin approuvés par les vétérinaires et à informer immédiatement les services spécialisés en cas d’apparition des symptômes de la maladie (symptômes respiratoires, morts inhabituelles).

Le département de l’agriculture a, par ailleurs, pris une série de mesures pour renforcer le réseau de contrôle sanitaire de cette maladie, en intensifiant le contrôle des installations d’élevage de volaille par les services vétérinaires et en renforçant le réseau de surveillance des oiseaux migrateurs en coordination avec les services de la direction des forets ainsi que le réseau de contrôle des poules domestiques.

Le ministère a, en outre, indiqué qu’aucun cas de contamination à l’influenza aviaire hautement pathogène de n’a été enregistré en Tunisie durant les dernières années.