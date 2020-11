Le ministère du Commerce et du développement des exportations a lancé, le 3 novembre 2020, un site Internet destiné au grand public, et principalement aux acteurs économiques intéressés par le marché africain.

Le département du Commerce a précisé, dans un communiqué, publié mardi, que ce site, accessible sur ce lien www.africatradeagreements.tn, sera destiné à la collecte et la publication de l’ensemble des documents et textes juridiques relatifs aux accords commerciaux tuniso-africains, ainsi qu’aux négociations en cours et à toutes les activités et événements organisés dans ce cadre.

La conception de ce site s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du projet Promotion des activités d’export créatrices l’emploi vers de nouveaux marchés africains (Projet PEMA I), réalisé en coopération avec l’Agence allemande de coopération (GIZ). A noter que ce projet vise à améliorer le positionnement des PME tunisiennes et à développer les exportations vers les marchés africains.

Le département du Commerce a fait savoir, aussi, qu’une application mobile, avec accès restreint, a été, également, développée et sera destinée aux représentants des structures nationales concernées par la coopération tuniso-africaine dans tous les domaines du commerce. Cette application se veut une plateforme de préparation, de coordination des positions et d’échange d’informations.