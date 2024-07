La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb a appelé à accélérer la publication des textes d’applications de certaines lois régissant les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.

Elle a rappelé, au cours de la première réunion de la commission nationale des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche tenue, lundi, que les circuits organisés jouent un rôle important dans la lutte contre les pratiques illicites (monopole et spéculation), protègent tous les intervenants et préservent le pouvoir d’achat du consommateur, selon un communiqué du ministère du Commerce.

Elle a souligné que la commission permettra de maitriser la coordination entre les différents intervenants des circuits de distribution, proposer les amendements nécessaires pour développer les textes en vigueur qui datent depuis des décennies et d’identifier des recommandations bénéficiant du consensus de toutes les parties afin d’assurer l’orientation de l’offre vers les marchés de gros.

Cette réunion a permis également de décider la création de commissions techniques pour examiner la hausse des taxes au niveau des marchés et la gestion des marchés.

La commission nationale des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche est composée des représentants des ministères de l’Intérieur, de l’Environnement, de l’Agriculture, des Finances , de la Santé et des Technologies de communication.