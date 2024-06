La Tunisie abrite la 4ème réunion du Conseil des Gouverneurs du Programme Ponts de Commerce Arabo-Africains (AATB) et la 11ème réunion du Comité Exécutif de l’AATB, du 1e au 2 juillet 2024.

Ayant pour objectif de renforcer la coopération économique et de développer les relations commerciales entre les pays arabes et africains, cette réunion se tiendra en marge des rencontres “Tunisia Africa Business Meetings”, organisées par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en partenariat avec l’AATB et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

La réunion rassemblera, dans la capitale Tunis, les acteurs clés de l’AATB des secteurs public et privé, y compris les partenaires de l’AATB, les représentants des gouvernements et les acteurs du développement, afin de renforcer le rôle des chaînes de valeur régionales dans les États Arabes et Africains.

Ces événements verront la participation de plus de 400 personnes à la session plénière, avec plus de 15 délégations attendues à la 4ème réunion du Conseil des gouverneurs et 6 délégations à la 11ème réunion du Comité exécutif.

En plus de fournir une plateforme d’engagement pour les principaux acteurs de la région arabo africaine, la réunion stimulera les discussions par le biais d’une session plénière intitulée “Combler le fossé de la sécurité alimentaire : stratégies de collaboration pour les nations Arabes et Africaines”.

La session renforcera l’engagement du programme AATB à atteindre la sécurité alimentaire, en fournissant une occasion unique d’acquérir une connaissance approfondie des causes complexes de l’insécurité alimentaire et d’explorer des interventions innovantes.

Le débat permettra, également, d’examiner les interventions existantes de l’AATB en matière de sécurité alimentaire et d’explorer les possibilités de soutenir davantage la sécurité alimentaire dans la région.

Lancé en février 2017, le Programme AATB a organisé auparavant trois réunions du Conseil des Gouverneurs qui se sont tenues au Maroc (Novembre 2018), au Sénégal (Novembre 2019), et en Égypte (Mars 2022). Initié par la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), AATB est un programme multi-donateurs, couvrant les pays et organisations membres arabes et africains, dont l’objectif est de promouvoir et accroître la collaboration entre les pays arabes et africains en matière de commerce, d’investissement, d’assurance et d’infrastructure.

Il a pour but d’améliorer les outils de renforcement des capacités existants et de soutenir le financement du commerce et l’assurance-crédit à l’exportation. Destiné à favoriser l’intégration économique et la croissance durable, le programme est axé sur les industries manufacturières, les intrants agricoles et les industries pharmaceutiques et de la santé, tout en étant suffisamment dynamique pour intégrer d’autres secteurs.