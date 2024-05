Le quatrième examen de la politique commerciale de la Tunisie par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est prévu dans les mois à venir, a indiqué le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, lors d’un conseil ministériel, tenu mardi soir, et consacré à l’examen du dossier des politiques commerciales de la Tunisie entreprises avec l’OMC.

Hachani a appelé tous les ministères et les structures concernés à contribuer efficacement à la réussite de ce rendez-vous, rappelant que les trois derniers examens ont été organisés en faveur de la Tunisie, durant les années 1995, 2005 et 2016, lit-on dans un communiqué de la Présidence du Gouvernement.

La Tunisie doit tirer meilleur profit de cette opportunité, ont indiqué les intervenants à cette réunion, pour véhiculer une image positive du pays, en ce qui concerne le climat de transparence dans le domaine économique et commercial, ainsi que pour promouvoir et valoriser les réformes en cours depuis ces dernières années, l’objectif étant d’attirer plus d’investissements directs étrangers.

Ils ont souligné, aussi, l’impératif de présenter les mesures prises par la Tunisie en vue d’élargir la coopération économique et commerciale avec les pays africains et de diversifier les partenaires économiques du pays, notamment ceux de l’Asie.

Le chef du Gouvernement a rappelé que la Tunisie est un membre fondateur de l’OMC, dont la date de création remonte à l’année 1995.

L’OMC est une institution, dont la mission est entre autres, de faciliter le commerce et à renforcer les échanges commerciaux entre ses pays membres, ainsi qu’à améliorer le climat d’investissement partout dans le monde.

Les examens des politiques commerciales sont un exercice, prescrit dans les Accords de l’OMC, au cours duquel les politiques commerciales et les politiques connexes des pays Membres sont examinées et évaluées périodiquement.